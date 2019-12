Mamico Coco de Femme Chic nous fait découvrir Dubai

Durant une semaine, Du 12 au 19 novembre 2019 nous avons eu la chance de découvrir Dubai. Après notre enregistrement, nous découvrons le fabuleux aéroport de Dubaï nous sommes montés dans de très belles voitures pour V Hotel by hilton.

Dubaï, cette ville enchanteur avec des grattes ciels et de très belles routes et ruelles. Pendant les 6 jours de visites guidées, nous avons pu voir le burj khalifa appelée Burj Dubaï qui est un gratte-ciel situé à Dubaï aux Émirats arabes unis, inauguré le 04 janvier 2010. Il est devenu en Mai 2008 la plus haute structure humaine jamais construite. Sa hauteur finale, atteinte le 17 janvier 2009, est de 828 mètres. Elle forme le cœur d’un nouveau quartier : Downtown Burj Khalifa. Nous sommes montés au 124ém étage, une vue extraordinaire pas étonnant qu'il soit visité par plus de 2 millions de personnes chaque année. Pour accéder à cette gigantesque tour il vaut mieux réserver sa place avant de partir. Les visites s'effectuent entre 8h et 23h30 tous les jours. Les prix varient en fonction de la prestation : il faut compter entre 125 à 200 Dirhams pour aller au 124e étage (soit 452 m) et 350 à 500 Dirhams pour aller au 148e étage (soit 555 m). C'était une expérience unique.

Cap sur Dubaï Marina, une forêt de gratte ciel et de bâtiment autour, avec un canal artificiel d'où l'eau a été amené du golf d'Arabie. Le canal fait plus de 3 km et demi. C'est un paradis construit par l'homme. Il a été inauguré vers 2008. Nous avons aussi assisté au Dubaï design week qui est le rendez vous de tous les designers internationaux à Dubaï. Chacun met en avant ses talents de créateur et de designer. Il faut aussi remarquer que Dubaï abrite beaucoup de festival et d’événements d’envergure ce qui fait du pays un grand rendez vous touristique et économique. Vous voulez rêver, vous voulez voir de très belles réalisations, ne manquez surtout pas d’aller à Dubaï. Vous serez conquis. Mamico coco