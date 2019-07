Mammadou Sy, jeune cadre: Le mécénat au cœur et à l’esprit

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années». Voilà une assertion de grande portéee qui s’adapte sans coup férir au cas d’un jeune cadre nommé Mamadou Sy, plein d’ambition pour son terroir. Dans la vieille ville qui l’a vu naître dans les années 80, grandir et devenir, le président du mouvement "Avenir de Rufisque" suscite beaucoup d’espoir au sein de sa communauté. Les avis restent unanimes : « c’est le prototype du mécène des temps modernes ».



L’esprit du social living chevillé au corps et à l’esprit, il semble ne vivre, en grande partie, que pour être au service de ses concitoyens. Comptable de profession et membre du patronat, il s’est battu dans la dignité et le courage pour arriver au sommet ou en haut de la hiérarchie sociale, donnant à la jeunesse un modèle et un exemple à suivre. Pas une fois dans son itinéraire, dans son éducation, témoigne-t-on, il n’a déraillé.



Très futé selon ses proches, il finit par sortir la tête de l’eau et va même prendre des galons en déjouant plus d’une fois, les pièges de la vie et les obstacles naturels de taille qui se sont dressés sur son chemin. Droit dans ses bottes, se référant à une famille tenace dans l’épreuve, il a réussi sa transformation sociale.



« D’une générosité légendaire, il s’investit dans le social, le sport, la santé et l’éducation. Presque pas de secteur où il n’a contribué à son essor. Les groupements de femmes, les mouvements associatifs, les organisations de quartier sont là pour en témoigner », reconnaissent les rufisquois. G



arçon téméraire, brillant intellectuel, très engagé, homme de consensus et de conviction, de tenue et de retenue malgré son jeune âge, il continue de fasciner son monde. il doit ce capital de sympathie à sa légitimité et son charisme mais aussi à son courage légendaire inné et sa détermination. En quelques années, il est devenu incontournable à Rufisque. Imaginatif et ponctuel, Mamadou a toujours su rester concentré sur l’objectif.



Aujourd’hui, grâce à ses propres et personnels moyens, il supplée même les collectivités locales dans leurs missions et prérogatives. « Beaucoup de citoyens qui sont repoussés par les maires et autres institutions, viennent le voir et retournent satisfaits. il assure les frais de scolarité, les soins, les cas sociaux, les besoins quotidiens et consistants de beaucoup de Rufisquois. Ce qui fait que sa maison ne désemplit pas », raconte-t-on.



Son mouvement bien structuré, avec des cellules dans la quasi-totalité des quartiers, s’organise davantage et compte s’impliquer grandement dans les locales prochaines, où il compte jouer sa partition. Son objectif politique du moment est la reconquête de la Commune Est. Nombreuses sont les populations qui misent sur son mouvement pour apporter des correctifs et changer le mode de gestion des communes et autres structures décentralisées.



Ses dons et gestes n’ont aucun soubassement politique. En effet, le jeune Sy sait et aime donner. Il a cette faculté dans le cœur et dans son esprit. Ce sont des principes chevillés au cœur d’un jeune, qui est bien et bellement parti pour jouer les premiers rôles dans son fief d’origine et de prédilection.

