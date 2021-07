Mamour Diallo : " Sonko est un caïd assoiffé d'argent et de filles" Lors de son forum pour l'emploi organisé ce 14 juillet 2021 à Louga, Manmour Diallo s'est prononcé sur l'affaire des 94 milliards. Il a rappelé la décision de la cour d'appel qui a débouté les avocats de son accusateur Ousmane Sonko.



Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021

"J'avais dit que jusqu'au dernier souffle de vie sur terre, aucun tribunal ne pourra démontrer que Mamour Diallo a soustrait dans le budget de l'Etat 94 milliards" a déclaré Mamour Diallo.



A en croire Mansour Diallo " Sonko est un caïd assoiffé d'argent et de filles. Il doit répondre et dire ce qui s'est passé dans le salon".



L'ancien Directeur des domaines a ensuite conseillé à Ousmane Sonko "de se concentrer sur ces affaires qui le poursuivent et qui intéressent les Sénégalais au premier point". Car dira-t-il "pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays, un candidat à la magistrature suprême a été accusé de fait aussi grave que le viol par une jeune fille. Je le conseille d'aller répondre au tribunal, d'éviter le dilatoire, d'éviter de faire des sorties intempestives". Selon Mamour Diallo, dans les prochains jours, des responsables de Pastef vont quitter ce parti parce que "ces hommes de valeurs n'accepteront pas d'être dirigés par ce monsieur ". WhatsApp Audio 2021-07-14 at 18.27.34.mpeg (1.09 Mo)



