Mamour Diallo va porter plainte contre Sonko Chargé de la défense de l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo, dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire des 94 milliards, Me El Hadji Diouf annonce que son client va déposer une plainte dans les jours à venir contre le leader du parti Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko. Mamour Diallo et son avocat reprochent à Sonko une tentative de manipulation de l’opinion publique et la diffusion de fausses informations dans ce dossier.

En conférence de presse ce lundi, Me El Hadji Diouf a demandé aux autorités judiciaires de procéder « immédiatement » à l’arrestation et à « l’emprisonnement » du leader de Pastef. « Si tel n’est pas la cas, l’Etat va encore montrer sa faiblesse devant un énergumène », a déclaré Me Elhadji Diouf.



Il faut également noter que le leader du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a déposé, vendredi dernier, par le biais de ses avocats, deux plaintes contre Mamour Diallo, l’ancien Directeur des Domaines du Sénégal, Tahirou Sarr et leurs « complices » dans l’affaire dite des 94 milliards Fcfa ainsi que contre la Commission d’enquête parlementaire.

