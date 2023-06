Man City 1-0 Inter :bougés, les Citizens arrachent leur première Ligue des Champions !

Rodri a donné la victoire à Manchester City.

MANCHESTER CITY

INTER MILAN

Longtemps bousculé, Manchester City a tout de même remporté la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan (1-0) ce samedi. Gênés par l'intensité des Milanais, les Citizens ont été libérés par Rodri. Bougés, les Citizens arrachent leur première Ligue des Champions ! - Débrief et NOTES des joueurs (Man City 1-0 Inter) Rodri a donné la victoire à Manchester City. Les Skyblues de Pep Guardiola ont enfin remporté la Ligue des Champions ! Longtemps secoué, Manchester City a finalement pris le meilleur sur l'Inter Milan (1-0) ce samedi en finale. Dans le jeu, les Citizens n'ont pas déroulé avec des difficultés à réciter leur jeu face à l'agressivité italienne. Mais en seconde période, Rodri a trouvé la faille pour offrir au club anglais, auteur d'un formidable triplé avec la Premier League et la FA Cup, la première C1 de son histoire. L'Inter bouge City ! Dans une superbe ambiance à Istanbul, les Citizens se procuraient immédiatement une occasion avec un tir de Silva qui frôlait la lucarne d'Onana. Malgré le contrôle du ballon pour City, l'Inter rivalisait dans le jeu en proposant une agressivité de tous les instants dans les duels. Bousculés sur le plan physique, les Skyblues étaient inoffensifs et avaient du mal à créer du mouvement face à un bloc milanais impressionnant de solidité. Clairement agacé par le visage de son équipe, Guardiola s'activait dans sa zone technique pour chercher des solutions. Pour ne rien arranger, Ederson, très brouillon dans ses relances et ses sorties, donnait même quelques sueurs froides aux siens. Puis sur une fulgurance d'Haaland, Onana devait tout de même s'interposer avec une main ferme. Comme en 2021, De Bruyne, touché à la cuisse, connaissait un cauchemar avec une sortie précoce sur blessure… Sonné par ce coup dur, City éprouvait des difficultés à accélérer le rythme avant la pause. Rodri libère les siens, les Italiens malheureux… Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie n'évoluait pas avec une maîtrise stérile pour le récent champion d'Angleterre. Et sur une erreur d'Akanji, Martinez avait même l'opportunité d'ouvrir le score, mais butait sur Ederson ! Malgré cette alerte, City peinait toujours à réagir avec plusieurs approximations sur le plan défensif et un tempo toujours haché par les fautes d'une équipe italienne accrocheuse… Puis sur une belle action initiée par Akanji, Silva réalisait un centre en retrait pour Rodri, qui ouvrait le score d'une frappe placée (1-0, 67e). Dans la foulée, Dimarco avait l'occasion d'égaliser de la tête, mais la barre sauvait City ! Avec des espaces plus importants, Foden pouvait faire le break, mais perdait son duel face à Onana. Usés sur le plan physique, les Milanais donnaient le sentiment de manquer de jus… mais Lukaku pensait pourtant égaliser de la tête avant un arrêt à bout portant d'Ederson ! Et jusqu'au bout, City, avec une nouvelle parade d'Ederson sur une tête de Gosens, conservait cet avantage au score pour remporter la C1 ! La note du match : 6/10 Une finale disputée ! Malgré le statut de favori pour Manchester City, l'Inter Milan a rapidement annoncé la couleur en proposant un vrai défi physique. Bousculés, les Citizens n'ont pas réussi à développer leur jeu en première période avec une vraie bataille. Et jusqu'au bout, les Milanais ont tout donné, même après l'ouverture du score adverse, pour offrir une rencontre intéressante à suivre. Le but : - Décalé dans l'axe, Akanji effectue une passe inspirée dans la profondeur. Dans la surface, Silva réalise un centre en retrait. Lancé, Rodri tente immédiatement sa chance avec une frappe placée pour ouvrir le score (1-0, 67e). - Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-54484.htm

Les Skyblues de Pep Guardiola ont enfin remporté la Ligue des Champions ! Longtemps secoué, Manchester City a finalement pris le meilleur sur l'Inter Milan (1-0) ce samedi en finale.Dans le jeu, les Citizens n'ont pas déroulé avec des difficultés à réciter leur jeu face à l'agressivité italienne. Mais en seconde période, Rodri a trouvé la faille pour offrir au club anglais, auteur d'un formidable triplé avec la Premier League et la FA Cup, la première C1 de son histoire.L'Inter bouge City !Dans une superbe ambiance à Istanbul, les Citizens se procuraient immédiatement une occasion avec un tir de Silva qui frôlait la lucarne d'Onana. Malgré le contrôle du ballon pour City, l'Inter rivalisait dans le jeu en proposant une agressivité de tous les instants dans les duels. Bousculés sur le plan physique, les Skyblues étaient inoffensifs et avaient du mal à créer du mouvement face à un bloc milanais impressionnant de solidité. Clairement agacé par le visage de son équipe, Guardiola s'activait dans sa zone technique pour chercher des solutions.Pour ne rien arranger, Ederson, très brouillon dans ses relances et ses sorties, donnait même quelques sueurs froides aux siens. Puis sur une fulgurance d'Haaland, Onana devait tout de même s'interposer avec une main ferme. Comme en 2021, De Bruyne, touché à la cuisse, connaissait un cauchemar avec une sortie précoce sur blessure… Sonné par ce coup dur, City éprouvait des difficultés à accélérer le rythme avant la pause.Rodri libère les siens, les Italiens malheureux…Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie n'évoluait pas avec une maîtrise stérile pour le récent champion d'Angleterre. Et sur une erreur d'Akanji, Martinez avait même l'opportunité d'ouvrir le score, mais butait sur Ederson ! Malgré cette alerte, City peinait toujours à réagir avec plusieurs approximations sur le plan défensif et un tempo toujours haché par les fautes d'une équipe italienne accrocheuse…Puis sur une belle action initiée par Akanji, Silva réalisait un centre en retrait pour Rodri, qui ouvrait le score d'une frappe placée (1-0, 67e). Dans la foulée, Dimarco avait l'occasion d'égaliser de la tête, mais la barre sauvait City ! Avec des espaces plus importants, Foden pouvait faire le break, mais perdait son duel face à Onana. Usés sur le plan physique, les Milanais donnaient le sentiment de manquer de jus… mais Lukaku pensait pourtant égaliser de la tête avant un arrêt à bout portant d'Ederson ! Et jusqu'au bout, City, avec une nouvelle parade d'Ederson sur une tête de Gosens, conservait cet avantage au score pour remporter la C1 !La note du match : 6/10Une finale disputée ! Malgré le statut de favori pour Manchester City, l'Inter Milan a rapidement annoncé la couleur en proposant un vrai défi physique. Bousculés, les Citizens n'ont pas réussi à développer leur jeu en première période avec une vraie bataille. Et jusqu'au bout, les Milanais ont tout donné, même après l'ouverture du score adverse, pour offrir une rencontre intéressante à suivre.Le but :- Décalé dans l'axe, Akanji effectue une passe inspirée dans la profondeur. Dans la surface, Silva réalise un centre en retrait. Lancé, Rodri tente immédiatement sa chance avec une frappe placée pour ouvrir le score (1-0, 67e).Les NOTES des joueursMaxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.L'homme du match : Rodri (7/10)Si précieux sur cette campagne européenne, le milieu de terrain de Manchester City a pourtant rendu une copie en deux temps sur cette finale. Gêné par l'agressivité de tous les instants des joueurs de l'Inter Milan, l'Espagnol a été souvent bougé dans les duels en première période. Mais mieux après la pause, sa rencontre a connu un tournant avec cette frappe placée pour ouvrir le score. Et en confiance par la suite, il a crevé l'écran pour maîtriser la fin de la partie.A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de MANCHESTER CITY, actualisés dans quelques instants ...A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de INTER MILAN, actualisés dans quelques instants ...(mi-tps: 0-0) Rodri (68e) pour MANCHESTER CITY