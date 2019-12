Manchester City: Pep Guardiola interdit aux joueurs d’assister à la fête de Noël L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a interdit à ses joueurs d’assister à la fête de Noël annuelle de la ville, afin de se concentrer sur leur football.





Selon le "Daily Mail", Guardiola veut à tout prix éviter de revivre la même mésaventure que l’an dernier, quand les joueurs avaient prolongé la soirée en boîte avant d’arriver dans un sale état à l’entraînement. Et surtout, d’essuyer deux défaites d’affilée contre Crystal Palace (2-3) et Leicester (2-1), pour laisser encore plus d’avance au classement à… Liverpool, alors leader.



Ils ont finalement récupéré pour défendre avec succès leur titre de Premier League.



Et avec City, actuellement 14 points derrière les leaders du championnat Liverpool, Guardiola a pris des mesures pour éviter un effondrement similaire, en interdisant aux joueurs de fêter la Noël cette année.

