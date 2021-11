Manchester United: Ole Gunnar Solskjaer limogé, le nom de Zidane rode déjà Ole Gunnar Solskjaer n'est plus l'entraîneur de Manchester United. La troisième défaite sur les quatre derniers matchs de Premier League des Red Devils a été fatale au manager norvégien, dont le départ était à prévoir depuis plusieurs semaines déjà.

La défaite 4-1 sur la pelouse de Watford a été celle de trop pour Solskjaer. Le manager norvégien a été démis de ses fonctions au lendemain de la cinquième défaite concédée par Manchester United en seulement douze journées de Premier League.



La saison avait pourtant bien commencé pour les Red Devils. Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans les tous derniers jours du mercato estival, les hommes de Solskjaer ont débuté la saison par cinq victoires et un match en nul en six journées de championnat. Puis les défaites ont commencé à s'enchaîner.



La première de la saison a eu lieu sur la pelouse du modeste club des Young Boys de Berne pour le compte de la première journée de Ligue des Champions. Malgré ce faux pas, les Mancuniens se sont rapidement relevés en battant Villarreal puis l'Atalanta dans le temps additionnel, grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo.



En ligue des Champions, United se trouve en bonne position. Deuxièmes à égalité de points avec Villarreal (7 points), Ronaldo et ses coéquipiers comptent deux points d'avance sur le troisième, l'Atalanta, et quatre points d'avance sur les Young Boys.



Mais c'est bien en championnat que les Mancuniens ont le plus déçu. Seulement septième de Premier League après cette nouvelle défaite concédée cette fois face à une modeste équipe de Watford, Manchester United a besoin de changement et ça passera par la destitution d'Ole Gunnar Solskjaer.



Le nom de Zidane résonne déjà





Près de quatre ans après son arrivée sur le banc du club avec lequel il a évolué pendant plus de dix ans en tant que joueur, OGS doit prendre la porte, sans avoir remporté le moindre trophée. United, qui a été l'un des clubs à avoir le plus investi sur le marché des transferts lors des cinq dernières années, doit désormais se pencher sur son remplaçant, alors que le nom de Zidane raisonne déjà aux alentours d'Old Trafford...

