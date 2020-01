Mandat "illimix": Serigne Mbacké Ndiaye persiste et signe L’ancien ministre porte-parole du président Wade, n’en démord pas. Serigne Mbacké Ndiaye a martelé, hier, lors d’une conférence de presse, que la limitation des mandats présidentiels est anti-démocratique et se dit prêt à affronter ses adversaires pou débattre du sujet. L’ex collaborateur de Wade plaide, par ailleurs, pour la suppression de la liste nationale et la réduction du nombre de députés à 100 aux Législatives.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2020 à 11:19



