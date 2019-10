Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Manger du poisson et des fruits de mer pendant la grossesse améliorerait la concentration des enfants Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

Manger des fruits de mer et du poisson au début de la grossesse pourrait améliorer la concentration de votre enfant quand il grandit. C'est la conclusion d'une étude du Barcelona Institute for Global Health, qui a analysé le régime alimentaire de plus de 1.641 mères pendant leur grossesse.



Après leur naissance, les enfants étaient testés à 1 an, 5 ans, et 8 ans, pour déterminer l'impact sur leur santé. Et d'après les scientifiques, les enfants dont les mères ont mangé des fruits de mer pendant les trois premiers mois de leur grossesse (du poisson ou des coquillages) avaient d'excellents résultats aux tests.



Les chercheurs pensent que les nutriments contenus dans les fruits de mer sont essentiel pour le développement du cerveau, qui intervient en général pendant les trois premiers mois. « La consommation de fruits de mer pendant le premier trimestre a un effet plus important que si elle intervient plus tard dans la grossesse ou même après la naissance, quand les enfants ont 5 ans, moment où les processus de neuro-développement ont déjà été complétés », a indiqué Jordi Julvez, en charge de l'étude, dans The International Jourrnal of Epidemiology.



Les auteurs de l'étude précisent cependant que d'autres chercheurs ont publié des travaux selon lesquels la consommation de poisson pendant la grossesse pouvait être liée à l'obésité infantile. Et d'autres travaux affirment que la consommation de fruits de mer est à proscrire pour les femmes enceintes.



