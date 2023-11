Manif’ de soutien à la Palestine et aux habitants de Gaza : Nombreux, hommes, femmes et enfants ont répondu à l’appel L’Esplanade de l’Institut islamique de Dakar a abrité hier samedi, dans l’après-midi, une manifestation de soutien à la Palestine et aux habitants de la bande de Gaza en proie au blocus et aux bombardements israéliens depuis le 7 octobre .

Selon le constat de l’APS, ils étaient nombreux, hommes, femmes et enfants à se rassembler à l’initiative de l’Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal, brandissant des drapeaux et arborant des écharpes aux couleurs de la Palestine. Ils ont dénoncé »l’injustice » et le »silence » des grandes puissances face aux massacres de civils par l’Armée israélienne.



“Israël est venu dans cette guerre en coupant l’eau, l’Internet et l’électricité. Ce qui est non réglementaire dans une guerre. Et au niveau international, on a rien vu, on a entendu aucune réaction rigoureuse pour dénoncer ces faits », a déploré Mohamed Nazire Ndom, un des organisateurs de cette manifestation pacifique.



“Nous soutenons à mille pour cent la Palestine, nous soutenons également les résolutions des Nations Unies et nous demandons à l’Etat du Sénégal de durcir le ton pour que les agressions contre la Palestine s’arrêtent dans les meilleurs délais », a-t-il-ajouté.



Pour Mohamed Nazire Ndom, la communauté internationale doit agir pour permettre à la Palestine d’avoir son propre Etat. Une manifestante a qualifié de »génocide » ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Rapporte l’Agence



“Il s’agit clairement d’un génocide. On ne peut plus le nier. Avec les réseaux sociaux, le monde voit ce qui se passe », a affirmé Sandra, une libano-guinéenne installée à Dakar



“Tout le monde a constaté le silence des organisations internationales en qui on a placé notre confiance, en qui on a placé nos voix et nos pouvoirs mais qui ne font rien. Aujourd’hui, ce nous que pouvons faire, c’est de sortir dans les rues pour crier et partager notre peine avec le peuple opprimé de la Palestine », a-t-elle-dit.

Pour Sala Diop, maitre coranique, les bombardements contre les hôpitaux et les écoles dans la bande de Gaza »sont des actes inacceptables » qui méritent d’être condamnés par »tous les peuples épris de justice ».



“On bombarde les écoles, les hôpitaux. On tue les enfants et les femmes, et les Etats regardent sans agir. Je crois c’est inhumain, nous sommes là pour dénoncer ces faits et dire que nous sommes de tout cœur avec la Palestine », a-t-il lancé, selon toujours l’APS





