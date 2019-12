Manifestation contre le prix de l’électricité : Nio Lank tiendra « Macky Sall responsable de tout ce qui arrivera » à Guy Marius Sagna et compagnie La nouvelle plateforme ‘’Nio Lank’’ déplore l’arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie après leur marche contre la hausse du prix de l’électricité, vendredi dernier. Surtout que plusieurs parmi ces personnes arrêtées sont dans un état critique, après avoir entamé une grève de la faim.

En conférence de presse ce vendredi, les responsables de cette la nouvelle plateforme disent apporter leur soutien indéfectible à Guy Marius Sagna et compagnie. Ils avertissent qu’ils tiendront le président « Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à ces dignes fils du pays ». Estimant que « rien ne justifie cette arrestation », ils « exigent la libération immédiate et sans conditions de ces jeunes, qui, ne doivent payer pour les choix hasardeux du gouvernement », ont-ils encore dit.

