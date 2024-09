Manifestation de soutien : Face à l’hypocrisie mondiale, Ousmane Sonko exhorte les nations à une action concrète pour la Palestine

Dans son allocution, Ousmane Sonko a tenu à rappeler l'engagement historique et indéfectible du Sénégal envers la cause palestinienne. « De nombreuses initiatives ont été menées par les différents gouvernements qui se sont succédé. Cette administration poursuit dans cette même tradition », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que cet appui se manifeste non seulement par des paroles mais aussi par des actions concrètes sur le terrain.



Le Premier ministre a souligné l’importance pour le Sénégal de s’engager aux côtés du peuple palestinien, non seulement pour des raisons religieuses, mais également pour des considérations humanitaires. « Nous partageons des liens religieux avec la Palestine », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que cette crise dépasse la seule question religieuse et représente une véritable violation des droits humains fondamentaux.



Ousmane Sonko a également mis en avant la dimension politique du conflit, affirmant que « l’aspect politique est d’une importance cruciale ». Il a exhorté les nations, en particulier les pays africains, à prendre des mesures concrètes pour soutenir la Palestine. « Des milliers de personnes se mobilisent contre l’extermination du peuple palestinien. Cela doit éveiller nos consciences », a-t-il insisté.



Sonko a ensuite dénoncé l’attitude de la communauté internationale, fustigeant son hypocrisie : « Nous vivons dans un monde où les principes défendus ne sont que des mots pour ceux qui veulent bien y croire ». Il a appelé les Sénégalais à dépasser leurs divisions internes pour se concentrer sur des enjeux mondiaux majeurs, comme le soutien au peuple palestinien.



Au nom du président de la République, Ousmane Sonko a réitéré la solidarité et la compassion du Sénégal envers les souffrances des Palestiniens. Il a exhorté la communauté musulmane, ainsi que l’ensemble des nations, à adopter une approche plus stratégique pour mettre fin aux violences et aux injustices subies par les Palestiniens.



« Si la Cour Pénale Internationale a pu condamner le Premier ministre israélien, c’est grâce à l’action décisive de l’Afrique du Sud. Nous, en tant que musulmans, devons suivre cet exemple », a-t-il affirmé. « Nous devons nous unir pour stopper cette barbarie », a-t-il conclu avec conviction.



Avec Dakarposte