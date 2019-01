Manifestation non autorisée : Cinq personnes dont Fadel Barro de "Y'en a marre" arrêtées...

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Fadel Barro, coordonnateur du mouvement Y en a marre et quatre de ses camarades dont deux dames, ont été interpellés et placés en détention hier au commissariat de police du Plateau.



L’Observateur qui donne l’information, indique qu’ils ont improvisé au centre-ville de Dakar, une « manifestation non autorisée », au cours de laquelle, ils ont distribué flyers avec des écrits hostiles au régime de Macky Sall.



Le journal souligne qu’ils ont été libérés dans la soirée, précisément à 22 heures., sur instruction du procureur de la République.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos