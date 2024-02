Manifestation pacifique: Des sympathisants et militants engagent la défense du Président Sall, ce samedi

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Février 2024

Des sympathisants et militants du Président Macky Sall, ont décidé de tenir une marche pacifique dans la région de Dakar, ce samedi.



La mobilisation, visant à répondre aux critiques et controverses autour du report de l’élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février 2024, débutera à 15h.



L'itinéraire partira du Rond-point Cité Mourtada au Rond point liberté 6. A travers cette marche pacifique, ils comptent exprimer dans ce contexte politique tendu, leur soutien populaire au Président.



