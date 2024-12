Manifestation pacifique: Les jeunes de Barthélémy Dias dans la rue, le vendredi 27 décembre prochain

Dans la note adressée à l’autorité administrative, la marche pacifique est prévue en début d’après-midi, de 15h à 19h, sur l’itinéraire Poste Médine-Rond-point Sandaga, en pleine centre-ville. Ils comptent se faire entendre et soutenir Barthélémy Dias, destitué de son poste de maire de Dakar et radié de l'Assemblée nationale.



Ainsi donc, ils demandent tout simplement qu'il soit mis fin à ce qui ressemble à un Etat de siège de la mairie de la ville de Dakar.



Coïncidence ou c’est fait par exprès !



Cette marche des jeunes de Dakar avec Barth' dans les rues de la capitale, le vendredi soir à venir, coïncide avec le jour même de la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko, à l’Assemblée nationale. Seulement, le préfet statuera au plus tard d’ici vendredi matin, sur l’approbation ou le rejet de cette marche.



A retenir que la Cour d’appel devrait statuer sur le recours introduit pour contester la destitution de Barthélémy Dias, de la Mairie de Dakar, le 31 décembre prochain.