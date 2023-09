Manifestation pour la libération d'Ousmane Sonko et Cie : Le F24 donne rendez-vous, ce vendredi

La plateforme des Forces vives du Sénégal F24 va tenir ce vendredi 08 septembre 2023, à la place de la Nation, une manifestation pour la libération de l’opposant Ousmane Sonko et Cie.



« Tous au rassemblement du 8 sept…Pour la libération de tous les détenus politiques et l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives pour la participation de tous », lit-on dans une note publiée, ce mardi 5 septembre, par les Forces vives du Sénégal-F24.



