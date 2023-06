Manifestations : Le F24 appelle les ministres de l’Intérieur et de la Justice, à démissionner La plateforme des forces vives de la nation (F24) réagit aux manifestations consécutives à la condamnation d'Ousmane Sonko par la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. Le F24 appelle le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, à la démission.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2023 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme impute à Macky Sall et à son gouvernement, la responsabilité des actes de violence et de saccages de biens publics ou privés, les blessés et les morts. Des actes qui traduisent, selon le F24, la colère des jeunes contre l’excès d’injustice. La plateforme dénonce un verdict commandité, un verdict « aussi inique que saugrenu ».



« C’est l’intention de Macky Sall à exercer un troisième mandat et sa volonté de sélectionner les candidats de son choix à la présidentielle de 2024, qui sont à l‘origine de toutes les dérives dictatoriales observées dans notre pays et, en conséquence des réactions de résistance qui leur sont opposées », a déclaré la plateforme dans un communiqué.



Les forces vives de la nation appellent les citoyens « à se tenir prêts à faire face à l’arbitraire, à se mobiliser massivement et pacifiquement ». Elles s’engagent, « conformément à sa charte, les candidatures de Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko ne soient point entravées par des artifices juridico-politiques ».











lequotidien.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook