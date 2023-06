Manifestations de juin et de mars 2023 : les réquisitoires définitifs du parquet

Au tribunal de Dakar, le parquet a fini de rédiger les réquisitoires définitifs et plusieurs dossiers ont été remis au juge d’instruction du premier cabinet. D’après L’Observateur, il s’agit de 79 dossiers ajoutés à ceux de juin 2023 dont les manifestations ont fait 16 morts.



Selon une source judiciaire, le Doyen des juges va d’abord évacuer des requêtes des avocats des mis en cause pour, enfin, commencer à rédiger les ordonnances de renvoi qui fixeront le sort des personnes mises en détention.



Certaines feront face au juge, d’autres auront la liberté provisoire avant la tenue d’un procès devant le tribunal correctionnel. Le parquet a aussi visé le non-lieu dans les réquisitoires définitifs déjà rédigés.



Le parquet, qui n’a pas requis le renvoi en jugement pour tout le monde, est persuadé de la non-implication de certains inculpés dans ces manifestations. Il a demandé à ce qu’ils soient déchargés des faits qui les gardent en prison depuis le mois de mars et de juin.



A signaler que plus de 700 jeunes ont été déférés entre Dakar et Pikine lors des dernières manifestations.

