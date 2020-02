Manifestations des pêcheurs : le ministre Alioune Ndoye attendu ce vendredi à Saint-Louis Après les violents affrontements survenus à Saint-Louis, mardi dernier, entre forces de l’ordre et policiers, le ministre de la Pêche, est attendu dans la vieille ville ce vendredi. Alioune Ndoye tiendra une réunion avec les autorités locales et les acteurs de la pêche pour faire le point sur la question des licences de pêche, mais également les amendes qui dépassent les 500 millions FCFA. La légitimité des 500 associations de pêcheurs sera également au menu. 31 personnes, dont 12 mineurs, ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt après ces violentes manifestations des pêcheurs qui réclamaient des licences de pêche.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos