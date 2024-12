Manipulations Démasquées : Les Avocats de Lat Diop Démentent les Accusations Infondées

Cette affirmation est totalement fausse et sans aucun fondement. « Avant de rembourser, il faut devoir », rappelle le collectif. Monsieur Lat Diop ne doit absolument rien à l’État du Sénégal, qu’il a servi avec loyauté et honnêteté. Ces informations relèvent d’une manipulation grossière et visent à intoxiquer l’opinion publique.



Monsieur Lat Diop demeure confiant et serein quant aux décisions à venir de la chambre d’accusation financière.



Par ailleurs, les avocats soussignés, à qui l’on prête des propos déformés, avertissent qu’ils se réservent le droit de traduire en justice les auteurs de ces infox si un démenti n’est pas publié avec les mêmes formes.



Signé :



El Hadj Moustapha Diouf



Abdou Dialy Kane



Cheikh Ahmadou Ndiaye



Pape Sène



Alioune Badara Fall



Souleymane Soumaré