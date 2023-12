Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Manque d'infrastructures de base à Keur Marème Mbengue: Les habitants lancent un appel d’urgence Rédigé par leral.net le Samedi 23 Décembre 2023 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| Au cœur de la commune de Tivaouane Peulh-Niague, entre les eaux calmes du lac Rose et la majesté de l'océan Atlantique, réside le village de Keur Marème Mbengue, plongé dans une réalité alarmante. Cette localité, enclavée et dépourvue des infrastructures sociales de base, se débat dans un dénuement criant, privant ses habitants d'un quotidien décent et normal.

Fatou Sidibé, résidente de longue date, exprime avec une sincérité poignante le fardeau de cet isolement constant : "Nous vivons dans un isolement permanent ici à Keur Marème Mbengue. La route pour accéder à notre village est un véritable calvaire. Les enfants ont du mal à aller à l'école. Nous avons besoin d'aide, de routes praticables pour simplement vivre normalement", a-t-elle dénoncé.



Le principal axe routier menant à ce village n'est pas goudronné, transformant chaque trajet en un véritable défi pour les automobilistes et les habitants. Cette lacune en termes de routes praticables impacte lourdement les agriculteurs qui luttent pour évacuer leurs récoltes vers les zones avoisinantes, entravant ainsi leur activité économique essentielle. Moussa Baldé, agriculteur, témoigne de ces difficultés accrues : "En tant qu'agriculteur, je suis confronté à d'énormes difficultés. Après les récoltes, l'évacuation de nos produits est un véritable cauchemar. Le manque d'infrastructures routières nous handicape gravement dans notre activité et impacte notre revenu familial. Nous sollicitons une intervention rapide pour sortir de cette impasse", regrette-t-il.



La case de santé, jadis un pilier vital pour les résidents, est aujourd'hui dans un état désastreux. Son incapacité à accueillir adéquatement les populations, faute d'équipements médicaux et de médicaments suffisants pour prodiguer les premiers soins, constitue un obstacle crucial. Les habitants, dans un état de désespoir, lancent un appel urgent à l'État sénégalais, en particulier au président Macky Sall, implorant une intervention salvatrice : "La case de santé dans notre village est dans un état déplorable. Nous manquons de médicaments et d'équipements médicaux de base. Les malades souffrent, les premiers soins sont impossibles à prodiguer. Nous espérons une réponse rapide des autorités pour sauver des vies ici", a déploré Aïssatou Ndiaye, habitante, rencontrée devant la case.



Face à cette réalité critique, des initiatives sont déployées pour répondre aux défis pressants auxquels les résidents sont confrontés. Les travaux de rénovation de la case de santé sont actuellement en cours, visant à transformer cet établissement en une infrastructure médicale de renom. Cette remise à niveau a pour ambition de garantir la fourniture de services de santé de base de qualité, répondant ainsi aux besoins essentiels de la communauté en matière de soins médicaux.



