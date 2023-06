Mansour Faye: « Le train de marchandises Dakar-Tamba roulera au plus tard en janvier 2024 » Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juin 2023 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a pris l'engagement ferme, jeudi dernier, à Thiès, de la mise en service du train de marchandises, au plus tard dans sept mois, sur l'axe Dakar-Tambacounda. THIÈS- Le temps d'une matinée, la gare centrale de Thiès a renoué avec le sifflement du train et l'ambiance bourdonneuse d'antan. Sur les yeux des cheminots se reflétait, jeudi dernier, l'espoir atténué par une longue attente. Les locomotives nouvellement acquises par l'État du Sénégal sont arrivées à Thiès vers 14 heures avec à bord le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. Cette visite des chantiers sur l'axe Pout-Thiès-Diourbel a fait renaître l'espoir d'une relance effective du chemin de fer différée à plusieurs reprises. Aucun train n'emprunte cette ligne depuis 2018. « Nous sommes très contents d'être à la réception de ces locomotives dans le cadre de la relance des activités ferroviaires Dakar-Tambacounda. Comme promis par le Chef de l'État, au mois de février dernier, lors du Conseil des Ministres délocalisé, les travaux de réhabilitation du rail sont, aujourd'hui, à un niveau qui dépasse même nos attentes. Toutes les équipes se sont mobilisées pour relever le défi de les livrer en décembre 2023 », s'est réjoui Babacar Guèye, secrétaire général du syndicat Sutrail. Selon le porte-parole du jour des travailleurs, depuis 2014, le Président Macky Sall s'est lancé dans une dynamique de casser la concession qui était un facteur bloquant pour le développement du rail. « Le contexte de la privatisation intégrale ne favorisait pas des investissements sur le corridor Dakar-Bamako. La privatisation interrompue, le Chef de l'État s'est lancé dans la réalisation de chantiers très importants avec un nouveau schéma qui a permis, aujourd'hui, de mettre en place le Train express régional (Ter), mais aussi un projet ferroviaire sur huit lignes pour 2000 km de voie ferrée », a rappelé Babacar Guèye. Les cheminots ont exprimé leur reconnaissance au Président Macky Sall pour avoir maintenu les travailleurs de l'ex-Dakar-Bamako ferroviaire (Dbf) et ceux de Transrail dans des conditions sociales acceptables. Ils seront, sous peu, redéployés dans la nouvelle société « Les Chemins de fer du Sénégal » (Cfs). C'était un engagement pris par Macky Sall en février dernier, à Thiès, lors de la cérémonie de relance des travaux du chemin de fer Dakar-Tambacounda, en marge du Conseil des Ministres décentralisé. « La note de ce redéploiement est même signée. Elle sera publiée d'ici demain (aujourd'hui, Ndlr) », a révélé le syndicaliste. Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a rappelé les étapes franchies depuis le Conseil des Ministres décentralisé. « Nous allons faire le circuit jusqu'à Diourbel pour voir l'état d'avancement des travaux. Au plus tard, en janvier 2024, selon les délais contractuels, le train de marchandises roulera entre Dakar et Tambacounda », a assuré Mansour Faye. À l'en croire, le taux d'exécution des travaux a atteint les 70 %. « Nous nous attendons aussi, dans un avenir pas lointain, de la reprise du train voyageur sur la même destination. D'autres axes suivront. C'est un engagement clair », a insisté le Ministre. Cette visite a fait renaître l'espoir chez les cheminots conscients que Thiès est un don du rail… Dans la même veine, Mansour Faye a annoncé que « la cité Ballabé » sera définitivement affectée aux ayants droit. Ndiol Maka SECK (Correspondant)



Source : https://lesoleil.sn/mansour-faye-le-train-de-march...

