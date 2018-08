Mansour Faye pêche chez les mouvements citoyens

Le coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (Apr) à Saint-Louis, Amadou Mansour Faye est déjà en pleines tractations pour la réélection de Macky Sall. Il n’hésite pas à pêcher chez les mouvements citoyens. C’est ainsi que le mouvement «Koléré» a décidé de le rejoindre afin d’œuvrer pour la réélection du chef de l’Etat Macky Sall en 2019 et ce, dès le premier tour.



Mansour Faye veut de ce fait, mettre sur le compte du président de la République; les cent (100) cellules que compte ce mouvement à travers Saint-Louis. «Nous travaillons derrière Mansour Faye pour le triomphe du Président Macky Sall lors de la présidentielle de 2019. Nous avons entamé depuis un bon moment l’enrôlement de nouveaux sympathisants jusque-là désireux de nous apporter leur soutien. Nous voulons magnifier les vertus de la constance des relations amicales de plus d’une trentaine d’années entretenues avec Mansour Faye. Au-delà, il s’agit de rechercher en dehors des instances de l’Apr, les amis d’enfance et autres camarades de promotion éparpillés un peu partout pour les faire revenir à Saint-Louis de sorte que leur engagement soit une valeur ajoutée pour la réélection du Président Macky Sall», a soutenu Vieux Dème, président et membre fondateur de la structure. Il compte d’ailleurs sillonner la vieille ville pour sensibiliser les citoyens sur le parrainage et les inciter à s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir accomplir leur devoir de citoyen lors des prochaines joutes électorales.











L'As