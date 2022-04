Mansour Faye sur la signature du projet Pcza : «Ce sont les grandes de production agricole et pastorale qui sont ciblées»

M. Faye se réjouit de participer à la signature de l’accord de prêt et de l’accord de projet relatifs au projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (Pcza), pour un montant d’environ deux cent millions (200 000 000) millions de dollars américains, sous forme de prêt.



M. Faye soutient que cette cérémonie revêt un caractère particulièrement important et plein de symboles pour notre pays, comme en témoigne la présence des membres du Gouvernement.

Le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (Pcza) a pour objectif d’améliorer la connectivité entre la production agricole et les marchés dans les zones à fort potentiel agricole. Il soutient que ce choix est conforme au schéma directeur du transport routier et autoroutier du Sénégal et aux orientations stratégiques du Gouvernement dans le cadre de la relance post-Covid en vue de renforcer la résilience pour une souveraineté alimentaire.



«C’est pour cela que le projet cible les grandes zones de production agricole et pastorale et s’inscrit aussi en droite ligne de la politique du Chef de l’Etat, Macky Sall pour une plus grande équité territoriale », a expliqué le ministres des Infrastructures. Le Pcza permettra l’aménagement des axes routiers stratégiques suivants.



Pour la Zone Centre, il s’agit de Mbirkilane-Mabo-Sinthiou Wanar-Touba Saloum et Mbirkilane-Djamal (48 Km) ; Kahone-Guinguinéo-Mboss-Gnibi (53 Km). Il y a également l’axe frontière Gambie-Maka Gouye-Sali-Koungheul et Koungheul-Touba Ali Mbinde (45 km) ; Touba Ali Mbinde-Lour-Ribo escale-Payar (54km) ; Payar-Touba Vélingara (56 km).



Concernant la Zone Nord-Ouest, le projet permettra de réaliser les routes Touba Vélingara-Vélingara Ferlo-Loumbel Lana-CFN3 (44 km) ; Tivaouane-Pambal-Darou Alpha (20 km) ; Mboro-Diogo (23 km) ; Dahra-Mbeuleukhé y compris la bretelle de Yang Yang (43km). Soit un linéaire de 386 km de route à construire, dont 363 km à aménager et bitumer ainsi que 23 km à réhabiliter. Selon Amadou Mansour Faye, le Pcza comprend, en plus des travaux routiers, des aménagements connexes d’appui à l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone d’influence du projet, à travers la construction et la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques de base dans les domaines marchands, de la santé, de l’éducation et de l’accès à l’eau.



