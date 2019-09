Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Manuel Valls remarié à Susana Gallardo: Une paella pour la fin des festivités Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 11:30 | | 0 commentaire(s)| Moins d'un an après avoir officialisé son histoire d'amour avec Susana Gallardo, Manuel Valls a épousé la riche héritière espagnole le 14 septembre dans l'archipel des Baléares. Comme le rapporte un média local, les époux ont poursuivi les festivités jusqu'au lendemain.

Pour son troisième mariage, Manuel Valls a vu les choses en grand. L'ancien Premier ministre français de 57 ans et sa nouvelle épouse, l'héritière espagnole Susana Gallardo (54 ans), ont célébré leur union durant trois jours sur l'île de Minorque, située dans l'archipel des Baléares, en Espagne.



Les amoureux, qui avaient officialisé leur romance en octobre 2018, ont entamé ces trois jours de fête par une soirée prémariage organisée le vendredi 13 septembre 2019. Arrivé dans une Mini Cooper conduite par Manuel Valls, le couple a passé la soirée avec une petite centaine d'invités, qui ont tous pu profiter de ce cocktail organisé à Las Bodegas Binifadet, un établissement localisé à Sant Lluís, dans les vignes.



Le lendemain, samedi 14 septembre, Manuel Valls et Susana Gallardo se sont unis dans la plus grande discrétion dans la propriété de l'héritière espagnole située sur la commune de Binidalí. Parmi la centaine d'invités, de nombreux proches de la mariée : l'homme d'affaires espagnol Félix Revuelta Fernández, à la tête de Naturhouse, entreprise spécialisée dans rééducation alimentaire et dans le coaching nutrition, la présentatrice, mannequin et ex-épouse de Julio Iglesias Isabel Preysler, qui était avec son compagnon Mario Vargas Llosa.

À la suite de la cérémonie qui s'est voulue intime, les invités ont été à nouveau conviés à Las Bodegas Binifadet pour profiter d'un grand banquet au cours duquel les jeunes mariés ont prononcé des discours. Ils ont également dansé et ont bien évidemment échangé de nombreux baisers.



Les festivités se sont finalement achevées le dimanche 15 septembre avec un grand repas convivial et informel organisé au Club nautique de Binissafúller de Sant Lluís, situé au bord de la mer. Arrivés à pied aux alentours de 14h30, madame dans une longue robe décolletée et monsieur dans une chemise décontractée bleu ciel, les époux se sont cette fois-ci volontiers laissé photographier. Les tourtereaux, toujours sur un petit nuage, ont échangé plusieurs baisers passionnés. Ils sont ensuite allés rejoindre leurs 80 invités avec qui ils ont partagé plusieurs entrées et une grande paella comme le rapporte le média local Menorca.info. Quelques heures plus tard, certains invités du mariage ont commencé à quitter Minorque, à l'instar de Isabel Preysler et son compagnon.

Le remariage de Manuel Valls est survenu un an et demi après l'annonce de son divorce d'Anne Gravoin, avec qui il a vécu une histoire d'amour de douze ans. Tout comme lui, la violoniste de 53 ans a retrouvé l'amour, auprès du chef d'orchestre Nicolas Guiraud. Le couple était de sortie le 12 septembre dernier à l'occasion de l'inauguration du Manko, Le Club, sur l'avenue Montaigne à Paris.



Resté marié huit ans à Anne Gravoin, Manuel Valls a précédemment été uni à Nathalie Soulié, la mère de ses quatre enfants (Benjamin, né en 1991, Ugo, né en 1993, et les jumeaux Alice et Joachim, nés en 1999).



De son côté, Susana Gallardo, héritière des laboratoires pharmaceutiques Almiral, a été mariée pendant trois décennies à Alberto Palathi, 26e fortune d'Espagne et patron de Pronovias, maison spécialisée dans les robes de mariées. Ensemble, ils formaient un binôme au patrimoine estimé par Forbes en 2017 à 900 millions d'euros. Parents de trois enfants adultes, ils avaient annoncé leur divorce il y a trois ans.





