Maodo Malick Mbaye, GUEUM SA BOPP crache ses vérités " Macky Sall a démontré que c'est un homme libre

- « Nous devons aider le Président Macky Sall qui cherche la gloire à la place de la victoire »



- " Se rebeller pour un poste de ministre est indigne d'un cadre qui se respecte"



Maodo Malick Mbaye President Fondateur du Mouvement Gem Sa Bopp a salué le fait que Macky ait maintenu le mystère autour de la composition du nouveau gouvernement. « Jusqu'à la dernière minute personne n'avait une once d'idée sur la composition du gouvernement », indique-t-il tout en saluant cette attitude qui redonne de la couleur à la sacralité l'Etat. Ceci démontre d’abord que Macky est libre dans sa démarche et ensuite qu'il mène la barque sans l'influence de personne même s'il est ouvert a l'écoute et a la concertations. En somme Macky Sall est un homme libre " soutient M. Mbaye.

Pour illustrer ses propos, il met en exergue le fait que Macky se soit libéré de plus de vingt de ses anciens ministres ; une preuve tangible que Macky est le seul maître à bord. Maintenant, l'heure n'est plus aux verbiages, dira-t-il en appelant tout le monde à travailler pour l'essor de ce pays et qu'on arrête de jaser parce que « le réel a épuisé le discours », citant Axelle Cabou.



Aussi, il s'est plaint du fait que certains se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas été nommés ou reconduits ou meme mutés et il leur rappelle qu'ils ont le droit de prétendre à une nomination mais pas au point d’être stressé ou frustré." Car un cadre engagé en politique peut avoir l'ambition des postes électifs ( Maire , député, Président de la République) mais le poste de ministre peut être un souhait ou un voeux mais non une ambition " lance le leader de Gem Sa Bopp.

En tant que Thiessois il a également salué la nomination de Ndéye Tické Ndiaye au poste de Ministre des Tic , de l'Economie Numérique et porte-parole du Gouvernement malgré le fait que Macky a perdu la ville de Thiés .

Il a estimé aussi que Macky n'est plus à la quête d'une victoire électorale mais d'une gloire et nous devons tous l'aider a rentrer dans l'histoire par la grande porte en sortant le maximum de nos concitoyens de la pauvreté et du mal vivre .



