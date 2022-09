Maodo Malick Mbaye dément formellement Mimi Touré: « Le mérite militant a été déterminant dans le choix d’Amadou Mame Diop » Maodo Malick Mbaye, au micro de la Rfi, dément formellement Aminata Touré, coordonnatrice nationale de la coalition Benno Bokk Yaakar aux dernières élections législatives du 31 juillet 2022. Frustrée et déçue du choix d’Amadou Mame Diop, militant de première heure de l’Alliance pour la République à la présidence de l’Assemblée nationale, elle accuse le Chef de l’Etat, Macky Sall, d’avoir privilégié un choix clanique et familial.

Le choix du Maire de Richard Toll, Amadou Mame Diop, à la tête du perchoir, avait créé la surprise lors de l’installation de la 14e législature de l’Assemblée nationale. Le choix du pharmacien a été vite contesté par Aminata Touré, tête de liste de la majorité aux élections législatives du 31 juillet 2022. Son comportement a suscité des réactions.



Maodo Malick Malick, membre d’Apr et membre fondateur de la coalition BBY, n’a pas mis du temps pour réagir, en appelant l’ancienne première Ministre à de meilleurs sentiments. « Je tiens formellement à démentir Aminata Touré qui affirme que c’est par des liens de parenté que le choix d’Amadou Mame Diop a été déterminant à la présidence de l’Assemblée nationale. Il n’ y a aucun lien de parenté entre l’actuel président de l’Assemblée nationale, le Président Macky Sall et la première Dame.



Parlant de mérite militant, l’acte fondateur d’un homme politique, c’est l’élection. Amadou Mame Diop a la légitimité historique. Il est membre fondateur de l’Alliance pour la République. Il totalise deux mandats de Maire et entre dans son troisième mandat de député à l’Assemblée nationale », précise Maodo Malick Mbaye.



Ainsi, Maodo Malick Mbaye appelle Aminata Touré à revenir à de meilleurs sentiments, en comprenant qu’à un certain moment, elle a été choisie Ministre de la Justice, premier Ministre, Présidente du Conseil économique social et environnemental et dernièrement, coordonnatrice nationale de la Coalition BBY aux législatives 2022. Pendant ce temps, relève-t-il, des femmes et des hommes qui avaient autant de mérite, sinon même plus qu’elle, étaient là. Et pourtant, les gens étaient restés calmes dans les rangs.



Donc, Aminata Touré, insiste-t-il, doit revenir dans les rangs, bien se comporter en tant que militante et camarade, tout en continuant le combat autour de l’idéal pour lequel le Président Sall est accompagné.



