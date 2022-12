Maodo Malick Mbaye du camp présidentiel : «Sans évaluation ni concertation, nous risquons de perdre le pouvoir»

Pas trop emballé du séminaire de Benno avec ses résolutions prises, le patron de l’Anamo signale : «Le séminaire n’a pas résolu les problèmes. Il est tant qu’on retrouve notre camarade militant et président (Macky Sall, Ndlr). Avec lui, nous devons dérouler notre «camaraderie politique» ; évaluer les dernières élections et voir comment, de 2019 à 2022, on a perdu plus de 1,5 million de voix».



Arguments à l’appui, il, ajoute : «Au sortir des élections de 2022, tous les leaders et responsables de Benno devaient s’asseoir autour d’une table et discuter, parce que politiquement, ça ne va pas dans le Benno». Aux dernières Locales, poursuit-il, «on a perdu l’axe Dakar – Thiès, une bonne partie du Baol et Ziguinchor, on devait s’asseoir autour d’une table et discuter. Aux Législatives, on a perdu Dakar avec une différence de près de 95 mille voix. Cela suppose que tu as perdu 19 communes rurales, perdues à 100%. On a perdu la capitale Dakar, Thiès, Baol, Ziguinchor et contre toute attente, tu perds Saint Louis où il y a des réalisations, un maire présent qui avait gagné aux Locales avec plus de 5000 voix de différence. En sus de cela, on a perdu tous les foyers religieux avec toutes les réalisations».



Pour Maodo Malick Mbaye, «si on se remobilise et on discute entre nous, on va gérer le pouvoir encore et très longtemps encore».

Tribune