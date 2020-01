Maquillage: Voici comment vous adaptez aux circonstances professionnelles

Chaque profession ou chaque milieu possède des codes qui lui sont propres. Ce qui vaut pour la tenue vestimentaire, est également valable en matière de maquillage.



Les domaines de la mode ou de la communication permettent, et même apprécient une certaine audace, qui sera souvent mal perçue dans les métiers de la finance ou de l’aide aux personnes par exemple. Par conséquent, observez les habitudes et fiez-vous à votre bon sens.



Par ailleurs, et c’est là tout l’intérêt, le maquillage comme le style, sont un moyen d’exprimer votre personnalité. Il est donc intéressant de l’adapter à l’image que vous voulez donner de vous-même. Si vous souhaitez mettre en avant votre sérieux et votre discrétion, optez pour un maquillage nude. Une crème pour unifier le teint en transparence, un fard champagne sur la paupière mobile, rehaussé d’un trait de crayon brun et deux couches de mascara. A compléter par un rouge à lèvre nude, proche de la carnation naturelle de vos lèvres.











Source : Autre presse