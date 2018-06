Maradona craque complètement en faisant des doigts d'honneur sur le but de Rojo

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juin 2018 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

En tribunes pour le match de la peur entre l'Argentine et le Nigeria ce mardi en Coupe du monde, Diego Maradona a fait le spectacle, complètement en transe pour soutenir les siens, qui ont arraché leur qualification pour les huitièmes de finale. Ils affronteront la France.



Lionel Messi a assuré le spectacle côté terrain face au Nigeria, Diego Maradona s'est chargé de la partie tribunes. Dans ce match à haut risque pour les Argentins, condamnés à gagner pour ne pas quitter la Coupe du monde dès les poules, c'est un Maradona totalement habité, qui a tenté de porter l'Albiceleste depuis les gradins du stade de Saint-Pétersbourg.



Diego porte-bonheur?

Bras en croix, yeux fermés ou vers le ciel, tantôt mutique, tantôt vociférant, le Pibe de Oro, en transe, a semblé tenter de peser sur le score de la rencontre par des moyens que lui seul pourra comprendre. On l'a aussi vu avec une tenture à son effigie en première période. On l'a également aperçu somnolant ou dansant avec une supportrice nigériane. Etrange, mais plutôt efficace, ses protégés ayant validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition avec leur victoire 2-1.



Des doigts d'honneur sur le but de Rojo

Déjà très chaud, Maradona a complètement craqué au moment du deuxième but argentin signé Marcos Rojo. En folie, il a exulté en faisant des doigts d'honneur. Et à la fin du match, Diego Maradona a fait un malaise et a dû être aidé pour quitter la tribune. Il a quatre jours pour se remettre de ses émotions avant le Argentine-France en 8es de finale de la Coupe du monde.











Rmc

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook