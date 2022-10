Marathon budgétaire : Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye casse le rythme Tous ceux qui ont suivi l’installation de la XIVe législature ont redouté l'ambiance qui règnerait lors des travaux en commission, du marathon budgétaire. Heureusement,les députés semblent avoir compris l’essentiel, puisque depuis le début, ce 24 octobre 2011, il y a eu plus de points de convergence que de divergence.Les travaux se déroulaient normalement jusqu’au passage du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Au lieu des deux séances habituelles, la Commission des Finances s’est contentée hier d’une seule à cause des incidents qui ont marqué le passage de Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



La consternation était partagée aussi bien du côté de l’opposition que des députés de la mouvance présidentielle. Depuis le début des travaux de la Commission des Finances, c’est la première fois qu’un seul ministère passe à lui tout seul, une journée entière. Si ses collègues ministres qui l’ont précédé, ont obtenu le vote de la quasi-totalité des députés, avec quelques abstentions, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye s’en est tirée avec une vingtaine de votes favorables et beaucoup d’amertume de la part des députés.



En effet, malgré les absences de certains membres, plus de 80 d’entre eux ont demandé la parole, hier, pour interpeller le ministre de la Santé sur les nombreux problèmes de son département. mais grande a été leur surprise quand Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye, au lieu de répondre à leurs questions, s’est mise à solder ses comptes avec tout le monde.

Selon une source, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a délibérément choisi de parler de tout, sauf ce qui a motivé son passage en Commission des Finances. Notre source de renseigner qu’au lieu de défendre son budget en répondant aux questions posées sur la dialyse, elle s’est mise à accuser les malades d’insuffisance rénale de n’avoir pas eu une bonne hygiène de vie.



La longueur des travaux entraîne le report de l’examen du projet de budget de la Fonction publique



Le Plan sésame, la situation de l’hôpital Le Dantec, beaucoup d’interventions ont porté sur ces questions, mais aucune réponse plausible de la part du ministre. Ce que les députés ont décrié avec force. Décidés à en découdre avec Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye, les députés qui n’ont pas reçu de réponse, ont décidé de s’inscrire à nouveau pour le deuxième tour. Il a fallu une suspension de séance à cause des nombreux incidents, d’après notre interlocuteur. C’est vers 20 heures passées, que la séance a finalement pris fin. Ce qui a poussé le président de séance à reporter le passage du ministère de la Fonction publique.



Lamine Thiam et Birame Soulèye Diop expriment leur insatisfaction



La décision des trois présidents de Groupe parlementaire, de suspendre la séance n’a pas plu à certains députés. Des parlementaires comme Guy Marius Sagna et Abba Mbaye, voulaient la poursuite des débats malgré les contraintes de temps. Mais les trois présidents de Groupe parlementaire sont restés campés sur leur position. Seulement, Lamine Thiam et Birame Soulèye Diop ont dit leurs vérités au ministre de la Santé. Prenant la parole, ils ont dit clairement qu’ils ne sont pas satisfaits des réponses du ministre, ni dans la forme ni dans le fond.





Ndèye Khady Diouf

