Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Marché Financier Régional: El Hadj Mbacké Fall, PDG Invictus Capital & Finance, leader et référence dans le développement de la zone Uemoa Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 09:00 | | 0 commentaire(s)| El Hadj Mbacké Fall, PDG d’Invictus Capital & Finance, nommé parmis les hommes les plus sérieux et influents de ce mois, est un leader né. Avec une dizaine d’années d’expérience dans le secteur des finances (stratégies d’investissements, de placement et de courtage ; de porteur d’affaires et de négociation) aux USA, El Hadj Mbacké Fall s’illustre dans son ambition de positionner SGI comme une référence et acteur majeur dans le développement du Marché Financier Régional et le financement des économies de la zone UEMOA. El H Mbacké et son groupe ont facilité un emprunt obligataire au Port Autonome de Dakar. Avec cet emprunt, le Port de Dakar peut solliciter le public, particuliers, institutionnels, corporates, au niveau national ou international, pour participer au financement d’un grand projet d’envergure, celui du futur Port de Ndayane.

La détermination de l’homme est sans commune mesure. Faisant du travail accompli, un sacerdoce, El Hadj Mbacké ne badine pas avec le travail. Son entreprise Invictus Capital & Finance est au service de tous les investisseurs personnes physiques ou morales, mais également les émetteurs de la zone. Conscient que le potentiel du marché financier dépasse largement ce qu’il fournit, El H Mbacké Tall, reste un acteur clé de l’emprunt obligataire du Port autonome de Dakar.



Sa société valorise le capital qui sera investi dans le strict respect des valeurs. Avec une équipe qualifiée, d’experts en placements financiers et du fonctionnement des marchés boursiers, El H Mbacké ne demande que la confiance pour la gestion de patrimoine.



Ailleurs, lors de la cérémonie de lancement de l’emprunt obligataire, dénommé «PAD 6,60% 2020-2027», il a été révélé que cette souscription en plus de générer un rendement de 6.60% net d’impôts pour les résidents sénégalais est un appel à la fibre patriotique de chaque sénégalais, sollicitant leur appropriation et adhésion à la vision d’un Sénégal Emergent, afin de financer ce projet stratégique par des capitaux locaux.



D’après lui, le Port Autonome de Dakar joue un rôle essentiel dans l’économie du Sénégal. Il contribue à hauteur de 90% des recettes douanières de l’Etat du Sénégal et assure 100% des Importations conteneurisées et de marchandises diverses du Sénégal (riz, blé, acier, bois, légumes et fruits, céramique…) et des exportations (matières premières, poisson, fruits et légumes) sans compter son rôle clé pour les pays de l’Hinterland comme le Mali où 65% du trafic de marchandises transitent par le Port de Dakar.



Depuis 2017, avec la mise en place de la nouvelle équipe de direction, sous l’impulsion du Directeur Général, Aboubacar Sédikh Bèye, le PAD a enregistré des performances historiques, améliorant ainsi, de façon spectaculaire sa situation financière. Cela a été possible grâce à un Plan de transformation décomposé en « Quick wins » qui ont permis d’optimiser les recettes, tout en maîtrisant de manière considérable les charges.





Ces belles performances et une vision stratégique claire et cohérente, ont permis au PAD d’être noté « A- » avec une perspective « stable » par l’agence de notation financière WARA.



Le troisième point, très important à mon avis, c’est l’adoption par le Port d’une structure de « port propriétaire ». En effet, cette stratégie a permis au Port de coopter des opérateurs d’envergure internationale à l’image de DP WORLD, SEA INVEST, MAERSK LINE, …, permettant ainsi, de transférer une partie du risque d’exploitation et des coûts d’investissements, tout en conservant la propriété des installations à la fin de la concession.



« Fort de tous ces constats, nous pouvons comprendre aujourd’hui, que le Port Autonome de Dakar puisse représenter un grand intérêt pour tout investisseur désireux de placement sécurisé, rentable et de surcroit ayant un impact considérable sur l’économie du Pays. »



La SGI Invictus Capital & Finance a été mandatée pour structurer et arranger la levée des fonds sur le Marché Financier Régional dans le respect de la réglementation en vigueur, édictée par le régulateur du marché, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).



« Notre rôle dans cette opération s’articule en trois phases: une phase de structuration dans laquelle, nous avons conseillé sur les caractéristiques de l’opération, la période de souscription idéale en fonction des pics de liquidité du marché, les mécanismes de sécurisation, …. une phase de lancement qui correspond à la collecte et la centralisation des souscriptions et une phase post-lancement dans laquelle, nous accompagnons la cotation des titres émis au niveau de la BRVM et assurons le suivi du service financier de la dette», a expliqué El Hadj Mbacké Fall, inscrit sur la liste des personnalités les plus influentes du Sénégal dans le classement FORBES.



Les Etats et les entreprises vont souvent à l’assaut du Marché Financier pour trouver des alternatives de financement et lever des fonds. Et, les Etats et entreprises doivent davantage s’accommoder à l’idée d’aller sur le Marché Financier parce qu’au-delà de représenter une alternative de financement modulable, notre Marché Financier, insiste-t-il, permet de lever des montants beaucoup plus conséquents sur le long terme à des coûts maitrisés.





Le Marché Financier et les banques, relève-t-il, sont étroitement liés. Parce qu’ils appartiennent à un même écosystème : le Marché des capitaux.



Les banques jouent un rôle essentiel dans la liquidité des Marchés Financiers et inversement, le Marché Financier aussi joue un rôle très important dans la liquidité des banques. Les établissements bancaires souscrivent massivement aux emprunts obligataires, qui plus est, si ces titres sont admissibles aux guichets de renforcement de la Bceao.



En réalité, les structures qui émettent un emprunt obligataire optimisent leur coût de financement car le taux de sortie des Appels Publics à l’Epargne (APE) est souvent moindre que le TEG, offert par les banques. Sans compter qu’elles bénéficient des avantages de la communication, liée à l’opération.



Le recours à la notation financière revêt une grande importance, et pas seulement pour un emprunt obligataire. En effet, le développement de notre Marché Financier ne pourra se faire sans des agences de notation indépendantes ayant l’expertise et la compétence pour certifier la qualité de crédit d’une entreprise (la capacité et la volonté de l’emprunteur à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme).



A travers ce processus, la notation financière permet de réduire l’asymétrie d’information entre l’émetteur et l’investisseur.



Pour revenir à l’emprunt obligataire du Port « PAD 6.60% 2020-2027 », la notation financière a permis d’apprécier la qualité de la signature de l’émetteur qui est ressorti à « A- » trois crans au-dessus de la catégorie d’investissement (Investment Grade).



Cette note intègre toutes les informations quantitatives et qualitatives dans le modèle de rating. Et, avec cette notation de catégorie d’investissement, le PAD a la possibilité d’émettre sur le Marché Financier Régional sans garantie à première demande, réduisant ainsi, considérable les coûts.



Invictus Capital et Finance est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREMPF) sous le numéro « SGI/2019-02 », avec un capital social de cinq cent millions (500 000 000) Francs CFA, détenue à 100% par des privés sénégalais et dont le siège se trouve à Dakar, au Sénégal.



Sa société a pour objet d’accompagner les entreprises, les Etats et ses collectivités locales, les institutions financières, les compagnies de retraite et d’assurances mais aussi les particuliers à travers des services financiers adaptés. Invictus Capital et Finance offre de services qui couvre l’ensemble des besoins dans les domaines de la gestion et de la finance. Il s’agit entre autres des activités de Conseil et d’ingénierie financière ; de Structuration et levée de fonds; de Gestion de portefeuille et d’intermédiation boursière, …



L’équipe de ICF est composée de professionnels de la finance, ayant capitalisé des années d’expérience dans les Marchés Financiers, et qui ont eu à occuper des postes de responsabilités dans différentes branches de la finance de marché : Marché des capitaux, trading, structuration et levée de fonds, conseil financier, gestion collective, etc…



Toutes ces expertises, couplées à un vaste réseau de partenaires nationaux et internationaux, permettent aujourd’hui, d’apporter des réponses adéquates et innovantes aux différentes sollicitations de la clientèle.







Accueil Envoyer à un ami Partager