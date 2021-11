Marché Ocass de Touba / Un an après l’incendie: Le respect des promesses démandé aux autorités

Les commerçants du marché Ocass de Touba, un an après l’incendie, dénoncent le silence des autorités. Le coordinateur de l’Association des commerçants industriels Sénégal (Acis) de la section de Touba, Fallou Galass Khouma, appelle le maire de Touba Abdou Lahad Kâ, à respecter ses paroles.



« I l avait promis de reconstruire le marché et depuis cette rencontre, il n’a plus jamais mis les pieds ici. Tout ce que vous voyez au niveau du marché, ce sont les commerçants qui l’ont fait avec leurs propres moyens. Chacun de nous a reconstruit son magasin avec ses propres moyens », regrette-t-il.



Le coordinateur d’Acis /Touba d’ajouter qu’à part l’aide du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, aucune aide annoncée ne leur est parvenue.



Les commercants précisent avoir fait de leur mieux pour rendre à nouveau fonctionnels leurs commerces. Mais ilscontinuent de demander à l’État de respecter ses promesses. L’insécurité, regrettent-ils, est toujours de mise au marché Ocass. Surtout, celle liée aux branchements électriques. Ils demandent à la Senelec, de leur venir en aide.



