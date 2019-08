Marché Sandaga: les opérations de déguerpissement commencent samedi Les opérations de déguerpissement du marché Sandaga vont démarrer samedi. Le marché sera d’ailleurs fermé à partir de cette date, avant d’être complètement rasé juste après la Tabaski.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

« La date de fermeture du marché est programmée pour ce samedi. Tous les commerçants devront quitter. Ensuite, nous retiendrons une date, dans la semaine qui suit, pour démolir le marché, parce que c'est un projet de construction. Ce marché nous est cher, mas il nous faut le démolir pour le reconstruire et le moderniser », a dit le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, dans L'Observateur.



Abdou Karim Fofana tient d’ailleurs une rencontre ce jeudi au centre Diamniadio, pour la propreté dans la capitale, en présence du Président Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos