Marché au poisson de Kaolack : Les travailleurs refusent de payer les taxes municipales et réclament sa gestion La gestion du marché central au poisson de Kaolack par les utilisateurs eux même, c’est ce que réclament les travailleurs dudit marché qui ont fait face à la presse pour déplorer la mauvaise gestion de leur lieu de travail. Premier acte posé pour obtenir gain de cause, c’est de refuser la payer les taxes municipales.

Depuis prés de 20 ans la gestion du marché au poisson de Kaolack est confiée à la mairie de la même zone. Cependant, selon le collectif des travailleurs du marché, rien n’a changé dans leurs conditions de travail.



Pis encore, le marché se trouve dans n état de délabrement avancé avec des tas immondices et eaux usées qui assurent le décor. En effet, il suffit de faire un tour sur les lieux pour le constater.



D’ailleurs avant le coup d’envoi de la conférence de presse nous avons constaté que ce marché nécessite un assainissement très sérieux pour au moins garantir la santé des populations qui s’y activent et les clients qui le fréquentent.



C’est la désolation du président du marché, Atou Ndiaye qui déplore cette situation pourtant dit-il, « chaque mois les travailleurs du marché s’acquittent des taxes municipales ».



Ainsi, selon lui, ces fonds devraient servir à mieux gérer le marché. Poursuivant, Atou Ndiaye explique que les surcharges salariales constituent en grande partie, le levier qui enfonce le marché car, « au lieu d’une dizaine de personne qui a la charge de gérer le marché, on s’en retrouve avec une quarantaine, avec des salaires moyens de 400.000Frs ».



Dés lors, les travailleurs du marché au poisson estiment qu’il est temps que les autorités municipales leur rendent leur marché « comme convenu dans la convention que les deux parties avaient signé, laquelle stipulait que si la mairie ne serait pas en mesure de gérer le marché, la gestion devrait retourner aux utilisateurs qui seront dans l’obligation de céder la gestion à l’Etat s’ils manquent à leurs objectifs, la gestion devait revenir aux travailleurs eux même ».



Ce qu’il revient à noter c’est la caducité de ladite convention qui a fait 17ans alors qu’elle a été signée pour une durée de 10ans. Fort de tout cela, les utilisateurs du marché au poisson de Kaolack ont décidé d’arrêter de payer les taxes municipales jusqu’à nouvel ordre tout en insistant sur l’urgence de leur filer leur marché pour une meilleure gestion.

