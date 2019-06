Marche contre les "dérives" de Macky: L'opposition a réussi son coup La manifestation du mouvement « Aar Li Nu Bokk » à la Place de la Nation, ex Obélisque, a été a été une réussite totale malgré le déploiement massif des forces de l’ordre, qui balançaient chaque minute des grenades lacrymogènes. Les citoyens sont sortis massivement pour dénoncer les "dérives de Macky Sall, son jeune frère et Franc Timis."



Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2019

"Convoquer un dialogue national et refuser dans le même temps que des avis divergents s’expriment dans la rue, en invoquant encore et toujours les mêmes arguments fallacieux d’infiltration, de troubles à l’ordre public, c’est de la schyzophrénie et de l’autocratie. Nos libertés constutionnelles les plus élémentaires sont bafouées. Le Sénégal a reculé de 30 ans sur le plan démocratique", regrette Fary Ndao.



Devant les policiers lourdement armés, les manifestants ont demandé ces derniers de ne pas tirer. Certains ont réussi leur show mais d'autres ont été arrétés. Dans le même sillage, la FRN condamne avec vigueur l’interdiction répétée et systématique de manifestations depuis des années et l’usage de la force pour empêcher l’exercice d’un droit constitutionnel : le droit de manifester.



Par contre les leaders comme Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall ont manifesté leur colère devant la presse. La police a tenté de les arreter mais sans succès.





exclusif.com

