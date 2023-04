Marché d’intérêt national : Plus de 5 mille tonnes stockées en 2022

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

« L’année dernière, on a eu à stocker plus de 5 000 tonnes d'oignons venant de Ngomène, dans la zone des Niayes », a-t-il dit dans une interview accordée à l’Aps.



Il a indiqué que le Min dispose de 167 magasins dont certains sont dotés de chambres froides. D’autres magasins équipés de chambres froides communes s’étendant sur plus de 700 mètres carrés sont mis à la disposition des petits producteurs aux faibles moyens.



Il a expliqué que le Min a des offres adaptées qui peuvent permettre à ces derniers, quel que soit le niveau de production, de solidité financière de disposer d’un espace de stockage et de bénéficier d’un accompagnement. Il a rappelé que le Min est destiné aux produits agroalimentaires, notamment les fruits et légumes, et de façon générale aux produits frais. Il précise que les produits qui y sont stockés viennent de toutes les localités du pays, de la sous-région et de l’extérieur.



« Il y a aussi la banane qui nous vient du sud. L’oignon nous vient de Podor, mais la majorité des produits viennent de la zone des Niayes. Il y a aussi les Marocains qui viennent, qui ramènent beaucoup de fruits, les clémentines, les bananes », a-t-il détaillé. Il signale que la transformation commence à prendre le relais au niveau du marché d’intérêt national, qui travaille aussi dans l’import, l’export et les produits locaux.



« Notre véritable challenge, c’est de favoriser les produits locaux afin qu’on puisse accompagner nos producteurs et travailler à ce que la souveraineté alimentaire soit une réalité et ça pourrait passer par le marché d’intérêt national », a-t-il conclu.



Adou Faye







Source : Plus de 5 000 tonnes d’oignon ont été stockées au Marché d’intérêt national (Min) au cours de l’année 2022, a révélé mercredi le directeur général de la Société d’exploitation du Marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs (Semig), Mouhamadou Abdoulaye Mbaye.Source : https://www.lejecos.com/Marche-d-interet-national-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook