Marché d’intérêt national de Diamniadio : L’ouverture prévue en janvier 2022

Selon Abou Mbaye, le marché d’intérêt national est dédié aux producteurs agricoles. Sa mise en service vise à prendre en charge les problèmes liés à la conservation et aux pertes post-production. « Cette infrastructure va beaucoup contribuer à la résolution des pertes post-récoltes, car il y a une capacité de stockage de 15 mille tonnes avec des possibilités d’étendre cette capacité. En effet, il y a des espaces qui pourraient être utilisés, notamment pour la conservation de l’oignon. Si ce marché ne règle pas définitivement tous les problèmes, il va contribuer à régler au moins une partie », a expliqué



Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce Située dans la commune de Diamniadio, l’infrastructure compte 65 magasins de stockage d’une capacité de 15 mille tonnes. Elle dispose également d’un laboratoire de dernière génération et d’un atelier de stockage et d’emballage. Au niveau de la gare des gros porteurs, il y a 1200 m2 de chambre froide, un parking de 210 places pour les gros porteurs et les mini-remorques.



Adou Faye





