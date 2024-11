Marché de 71 milliards entre ACD et la Ministère de la Sanré : L'administrateur du journal « POINT ACTU » annonce une plainte contre le dirigeant de ACD et Cie

D’après nos sources, l'administrateur du journal Point ACTU, Pèdre Ndiaye va porter plainte contre les responsables de la Société Afrique Conception Distribution (ACD) notamment la nommée Assyetou Cassé Dioum et ses « complices » pour « menace et tentative de corruption ».



Face à la détermination du Journal Point ACTU d’informer l’opinion publique sur cette affaire aux relents de scandale, nos sources informent que la dame Assyetou Cassè Dioum lui aurait fait des menaces de poursuites qui auraient abouti à la convocation du directeur de publication du journal à la Division spéciale de cybercriminalité (DSC), le mardi dernier suite à la publication d’articles sur cette affaire.



Dans un communiqué, le journal « Point ACTU » a fait savoir qu’il n’a rapporté que des documents officiels et des informations recueillies auprès de lanceurs d’alertes. Le document n’a pas manqué de préciser que ledit journal a tenté plusieurs démarches dans le but de recueillir la version de la société ACD, sans succès. « En retour, cette dernière a tenté par tout moyen notamment via des émissaires pour lui faire garder le silence, de lui faire des propositions d’avantages avant de porter plainte contre le directeur de Publications », nous dit-on.



À cet effet, soucieux de préserver l’image de son journal et la défense de ses employés, la Direction du Journal Point ACTU compte déposer une plainte contre la Responsable de ACD et ses complices pour « menace et tentatives de corruption ».



Source : Journal La Tribune