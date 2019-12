Marche de Nio Lank : Souleymane Ndéné Ndiaye appelle à mater les manifestants L’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye appelle à mater les manifestants contre la hausse du prix de l’électricité. « Un État ne recule pas, il doit rester fort et mater ces rebellions », a déclaré l’ex PM dans L'Observateur.

« L'arrêté Ousmane Ngom est en vigueur. Si ces gens-là insistent pour manifester sur la Place de l'Indépendance cela veut dire qu'ils choisissent d'être hors-la-loi et s'ils sont hors-la-loi, la loi est là pour se faire respecter. L'État ne doit pas faiblir », a-t-il encore dit.

« une reculade de l'État serait d'une extrême gravité et ouvrirait un boulevard à toutes sortes de dérives qui feraient perdre à l'État sa face », a encore martelé le PCA d’Air Sénégal.



