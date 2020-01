Marche de Nio Lank : le préfet a autorisé la manifestation Le préfet de Dakar a autorisé la manifestation du collectif Nio Lank, ce vendredi, contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. A signaler que cette marche se déroulera simultanément dans plusieurs villes du Sénégal, notamment Mbour, Thiès, Fatick, Diourbel, Tambacouda entre autres. Le collectif Nio Lank a rencontré plusieurs leaders politiques de l’opposition dont le Pds pour les faire adhérer à sa cause.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|



