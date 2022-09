Marché de Ourossogui: Un nouvel incendie ravage plusieurs cantines et boutiques

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Septembre 2022

Ce dimanche 18 septembre 2022, un incendie s’est déclaré aux environs de 22 heures passé au Marché central de Ourossogui, dans la région de Matam. Plusieurs cantines et boutiques ont été réduites en cendres, informe iGFM.



Les populations se sont organisées pour apporter les premiers secours aux victimes avant l’arrivée des Sapeurs-pompiers. Après 2 heures d’intervention, les secouristes réussiront à endiguer la propagation du feu, avec beaucoup de difficultés, à cause de la nature anarchique du site.



Les flammes ont engendré d’importantes pertes matérielles au niveau des magasins spécialisés dans la vente de mercerie et un atelier de réparation de téléviseurs. Pour rappel, il y a deux mois, un incendie d’une rare violence avait frappé le même marché, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 juillet 2022.

Ndèye Fatou Kébé