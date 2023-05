Marché de l’emploi : L’Ansd note un taux de participation de 60,2% au 4e trimestre 2022

Selon le sexe, il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes avec des taux respectifs de 69,9% et de 50,9%. En glissement annuel, le niveau de participation s’est accru de 4,4 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.



«Le taux d’emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est ressorti à 43,4%. Il s’est bonifié de 4,1 points de pourcentage par rapport au même trimestre en 2021 où il a été estimé à 39,3%. Il est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, avec des taux respectifs de 47,3% et de 38,9% respectivement. En outre, le taux d’emploi est plus élevé chez les hommes (57,8% contre 29,4% chez les femmes) », explique l’Ansd dans son rapport sur l’enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (Enes).



L’Ansd ajoute que le taux de chômage (élargi) est passé de 24,1% au quatrième trimestre de 2021 à 21,9% sur la même période en 2022, soit une baisse de 2,2 points de pourcentage. Au sens strict du BIT, il est ressorti à 3,9% au dernier trimestre de 2022.

Le taux de chômage au sens élargi est plus élevé en milieu rural (25,0% contre 19,0% en zone urbaine). Selon le sexe, le chômage touche plus les femmes (37,4%) que les hommes (10,2%).

Oumar Nourou





