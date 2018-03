Marche de l’opposition: « S’ils veulent marcher, cela veut dire qu’ils vont écrire une demande d’autorisation », selon Aly Ngouille Ndiaye

Il n’a pas été question que de sécurité publique, mais aussi de politique, Aly Ngouille Ndiaye a été interpellé sur le désir des opposants de tenir leur manifestation, devant les grilles de l’Assemblée nationale, le jour du vote de la loi sur le parrainage. « S’ils veulent marcher, cela veut dire qu’ils vont écrire une demande d’autorisation. Je n’en ai pas reçu pour le moment. Je ne peux pas en parler.



L’opposition a le droit de manifester, on peut lui autoriser la marche quand c’est possible », a-t-il déclaré, avant de s’appesantir sur les récents précédents pour étayer ses propos.



« S’ils déposent et ne la reçoivent pas, ils avaient prévu un sit-in à l’intérieur, on ne l’a pas autorisé, ils ne sont pas venus. Moi, je considère que c’est parce qu’ils n’ont pas reçu d’autorisation. Autant ils ont le droit d’exprimer leur désaccord, autant ils doivent reconnaître au chef de l’Etat son droit de choisir l’organisateur des élections », a-t-il lancé.











