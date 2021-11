Marché des capitaux : Cifa Bourse expose l’expertise malienne à Abidjan

Selon un communiqué de presse, Lamine Bane, directeur général de Cifa Bourse et Habib Ouane, membre du Board de la société apporteront leurs réflexions et leur expertise sur le marché des capitaux en Afrique lors des panels qui seront animés par des experts internationaux de plusieurs places boursières africaines et mondiales.



Selon le directeur général de Cifa Bourse, le marché des capitaux constitue un puissant levier pour l’émergence de l’Afrique puisqu’il propose des instruments de financement supplémentaires pour les entreprises et les économies de nos États. Cependant, M. Bane juge indispensable pour nos états de dégager une vraie vision pour placer les marchés de capitaux au cœur du dispositif de financement de nos économies à travers une réflexion multiforme et un changement de paradigme au niveau macroéconomique, au niveau des entreprises et des investisseurs pour assurer une diversification des modes de financement.



«Cela permettra de mieux positionner les marchés de capitaux en tant que réels leviers de croissance. C’est en cela que nous accompagnons les états, les entreprises et les investisseurs/épargnants en terme d’appuis et conseils dans les différentes types d’opérations de marché telles que : pour la dette souveraine (le placement de bons du trésor, des Oat ou de corporate bonds , de l’Equity ou de tout autre titre financier, dans l'analyse et la recherche financière, la négociation de valeurs mobilières, la structuration de levées de capitaux par appel public à l’épargne ou par placement privé entres autres)», explique M. Bane.



