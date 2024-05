Marché des changes : Appréciation de l’euro face aux principales devises de référence

En variation mensuelle, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) relève que l’euro s’est, en effet, renforcé vis-à-vis du dollar (+0,7%), du yen (+0,9%) et de la livre sterling (+0,1%).



Sur un an, l’euro s’est aussi réconforté face au dollar (+1,6%) et au yen (+13,8%). Sur la même période, il a, par contre, reculé de 3,0% par rapport à la livre sterling.



En comparaison aux devises des marchés émergents, en variation mensuelle, la valeur de l’euro s’est accentuée vis-à-vis du yuan chinois (+0,8%), du réal brésilien (+1,1%) et de la roupie indienne (+0,8%).



En glissement annuel, l’euro s’est apprécié par rapport au yuan (+6,1%) et à la roupie (+2,4%), mais a perdu 2,9% de sa valeur relativement au réal.



