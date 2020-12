Marché des kits de dialyse: La Pna et la Cmu ne s’accordent toujours pas

C’est le statuquo concernant le marché des kits. D’après SourceA, la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) et la Couverture Maladie universelle (Cmu) n’arrivent toujours pas à s’accorder sur les prix. Ainsi, une réunion a été convoquée le 8 décembre passé pour trouver une solution.



Mais, précise-t-on, la ‘’Pna’’ a adopté la politique de la chaise vide. Le risque, c’est qu’il pourrait y avoir une pénurie, concernant ces intrants, dont les hémodialysés ont tant besoin, pour rester en vie.



