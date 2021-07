Marche des retraités le 29 juillet

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Les retraités, par les voix de leurs camarades de Keur Massar, annoncent une marche nationale le 29 juillet prochain, juste après la Tabaski, avec comme point de départ la Place de l’Obélisque.



Les personnes du troisième âge dénoncent leurs mauvaises conditions de vie à cause de pensions dérisoires dues à la mauvaise gestion de l’Ipres. Ils réclament le départ de Racine Sy et exigent l’audit de l’institution, informe L'As.

