Marche du 13 juillet : L’opposition attend 1 million de personnes

L’opposition est optimiste quant à la mobilisation pour la marche de vendredi prochain. «A l’heure actuelle, on est 46 partis d’opposition. Par rapport déjà à ce nombre, nous attendons au moins un million de personnes qui vont venir à la marche», espère Djibril Guèye Ndiaye, membre du Front démocratique et social de la résistance, interrogé par Sud Fm, repris par Seneweb.



Guèye Ndiaye informe que les manifestants partiront, ce vendredi après la prière, de la Place de la Nation (ex-Obélisque) pour finir au Rond-point de la Rts. «C’est une suite logique des plans d’actions que l’opposition est en train de mettre en place» contre le régime de Macky Sall, souligne-t-il.



«On a eu à organiser des rassemblements, des meetings au niveau de la banlieue, rappelle le membre de l’opposition. Maintenant, nous organisons une marche. Tout ça, c’est pour dénoncer le processus électoral mis en place par le Président Macky Sall. Et, nous contestons le parrainage, l’arrestation des leaders politiques, les histoires des cartes d’électeurs. C’est un programme que l’opposition est en train de dérouler et qui va aller jusqu’aux élections.»