Marché interbancaire de l’Uemoa : Le volume moyen hebdomadaire des opérations baisse de 19,1% en janvier

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qui donne l’information dans son dernier Bulletin mensuel des statistiques renseigne dans la foulée que le taux moyen pondéré s’est inscrit en hausse, passant de 2,48% en décembre 2021 à 2,55% au cours du mois sous revue.



Quant au compartiment à une semaine, elle souligne que le volume moyen des opérations a enregistré une baisse de 24,1% sur un mois pour se situer à 342,9 milliards en janvier 2022. Le taux d’intérêt moyen sur ce compartiment est ressorti à 2,32% au cours du mois sous revue, contre 2,30% un mois plus tôt.



Les taux d’intérêt débiteurs des banques, hors charges et taxes, sont ressortis en moyenne à 6,25% en janvier 2022, contre 6,22% un mois plus tôt. Les taux d’intérêt créditeurs des dépôts à terme, sont restés en moyenne quasi stables à 5,28% en janvier 2022.

Bassirou MBAYE

Au niveau du marché interbancaire de l’Uemoa, le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, est ressorti à 528,2 milliards en janvier 2022, en baisse de 19,1% par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Marche-interbancaire-de-l-...